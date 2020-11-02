Çiftlikköy ve Altınova çiftçisine 5 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı

Çiftlikköy Ziraat Odası Başkanlığı ve Yalova Tarla Bitkileri Üretici Birliğinin "Yeni Buğday Çeşitlerinin Yaygınlaştırılması ve Geliştirilmesi Projesi" kapsamında 40 çiftçiye toplam 5 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı.

Çiftlikköy Ziraat Odası Başkanlığı ve Yalova Tarla Bitkileri Üretici Birliğinin "Yeni Buğday Çeşitlerinin Yaygınlaştırılması ve Geliştirilmesi Projesi" kapsamında 40 çiftçiye toplam 5 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı.

Çiftlikköy Ziraat Odası Başkanlığı önünde düzenlenen törende, Çiftlikköy ve Altınova ilçelerinde hububat verimliliğini artırmak amacıyla 40 çiftçiye 5 ton sertifikalı buğday tohumu teslim edildi.

Törende konuşan Çiftlikköy Ziraat Odası Başkanı Mehmet Anaçardı, 40 çiftçiye 125'er kilogram buğday dağıtıldığını söyledi.

Anaçardı, "Yalova Tarla Bitkileri Üretici Birliği ile beraber gerçekleştirdiğimiz bu projenin ilk adımını atmış bulunuyoruz. Adelaida buğdayı, İtalyan orijinli Anadolu kırmızı sert buğdaydır. Marmara Bölgesi'ne uyumlu buğdaydır. Bitki boyu 90-120 santimetre arasındadır. Samanı bol bir buğday çeşididir. Başak tipi kılçıklıdır. Bu buğdayın kalitesi yüksek, samanı verimli, tane verimi ortalama dekar başına 500-600 kilogram olduğu için bizim bölgeye çok uyumlu. Çiftçimiz bundan para kazanacak. Bu vesile ile bunu ilerletmek için seneye demonstrasyon çalışmalarımız devam edecek. Amacımız ülkemize ve çiftçimize hizmet etmektir." diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı İrfan Sakinci de Yalova'da 16 bin dekar alanda buğday üretimi yapıldığını belirterek, "Yaklaşık 7 bin ton üretim gerçekleştiriyoruz. Tarla bitkileri toplam üretim alanı 142 bin dekar. Bu tür projelerle alanları arttırmayı planlıyoruz. Adelaida buğday çeşidi verimli bir çeşittir. Bu proje ile üreticilerimiz daha iyi verim alarak ülke ekonomisine katkıda bulunacaktır." dedi.

Törene, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Selahattin Aras, Tarım ve Orman Müdürlüğü Çiftlikköy İlçe Müdürü Şefik Arıca, Tarım ve Orman Müdürlüğü Altınova İlçe Müdürü Mesut Ünal, Tarla Bitkileri Üreticileri Birliği Başkanı Ali Rıza Parlan, şube müdürleri, teknik personel ve üreticiler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Mazı