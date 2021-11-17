ÇİFTLİKKÖY İLÇESİ OKUL MÜDÜRLERİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

YALOVA (Habermetre) - Çiftlikköy ilçesi bünyesindeki ilk ve ortaöğretim kurumları müdürler toplantısı, Yalova İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Abdülaziz Yeniyol, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Sıddık Badıllı ve Çiftlikköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Beşir'in katılımıyla Özel Birey Anadolu Lisesi evsahipliğinde gerçekleştirildi.

Salgın sürecinin başından itiaberen yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda, 2021-2022 eğitim öğretim yılında şu ana kadar yürütülen çalışmalar hakkında da istişarede bulunuldu. Toplantıda ayrıca salgın yönetimi ve okullarda uyulması gereken hijyen kuralları konusunda paylaşımlar yapıldı. Genel değerlendirmeler sonrası önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında bilgi ve fikir alışverişi yapılan toplantı, başarılı eğitim faaliyetleri sürdürülmesi dilekleriyle sona erdi.

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