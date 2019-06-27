Çiftlikköy'de üretici köylü pazarı açıldı

Çiftlikköy Belediyesi tarafından kurulan "Çiftlikköy Üretici Köylü Pazarı" açıldı.

Çiftlikköy Kaymakamı Cengiz Karabulut, pazarın açılış töreninde yaptığı konuşmada, ilçenin meyve ve sebze konusunda son yıllarda çok önemli gelişmeler kaydettiğini söyledi.

Köylere çok ciddi yatırımlar yapıldığını belirten Karabulut, "Vatandaşlarımızdan ve yöneticilerimizden, üretilen ürünlerin direkt üreticiden tüketiciye arada aracı olmadan aktarılması yönünde bize sürekli talep geliyordu. Bu doğrultuda belediyemizin katkılarıyla açılışını yapmak bugüne nasip oldu. Her perşembe günü pazar satışı gerçekleşecektir. Tüm Çiftlikköylü vatandaşlarımıza ve köylümüze hayırlı olsun." dedi.

Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar ise "Çiftlikköy'de ilk köylü pazarının açılışını gerçekleştirdik. Bundan sonra, bereketli topraklarımız tekrar canlanacak ve köylümüz ürettiklerini tüketiciyle hiçbir aracı olmaksızın buluşturacak. Pazar yerinde kurulan köylü pazarında Çiftlikköy'ün 9 köyü, 8 mahallesinden köylüler mallarını her perşembe satabilecek." diye konuştu.

Açılışına, İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar'ın da katıldığı köylü pazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: AA