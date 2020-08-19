Çiftlikköy'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Kaymakam Ömer Bilgin, Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Solmaz ve İlçe Emniyet Müdürü Selim Gürbaş'ın da katıldığı denetim, Sahil Mahallesi'nden başladı.

Maske kullanımı, iş yerlerinde dezenfektan veya kolonya bulundurulması gibi konularda inceleme yapan ekipler, iş yeri sahipleri ve vatandaşlara uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi.

Kafe ve lokantalarda da sosyal mesafe, çalışanların maske kullanımı, girişlerde dezenfektan bulundurulmasına yönelik incelemelerde bulunuldu.

Denetimlerin ardından açıklama yapan Bilgin, "Sahil Mahallesi'nde hem esnafımız hem de vatandaşlarımızla sohbet etme imkanı bulduk. Çiftlikköy'de vatandaş ve esnafımız kurallara riayet ediyorlar. İnşallah bu böyle devam eder. Bir an evvel gerçek normale dönebilmemiz için 3 kurala uymamız gerekiyor. Sadece bugün için değil, denetimlerimiz her zaman devam etmekte." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA