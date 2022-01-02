Çiftlikköy'de camiden musluk bataryası çalan 2 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çiftlikköy'de camiden musluk bataryası çalan 2 kişi yakalandı

Çiftlikköy'de camiden musluk bataryası çalan 2 kişi yakalandı
AA / Fikret Mazı - Haberler | Güncel

Çiftlikköy ilçesindeki bir camiden musluk bataryasını çaldığı ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çiftlikköy ilçesindeki bir camiden musluk bataryasını çaldığı ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kelebek Çayırı Camisi'nin şadırvanından 24 musluk bataryasının çalınması üzerine cami cemaati durumu polise bildirdi.

Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada olayı gerçekleştirenlerin E.Ü. ile P.Y olduğunu belirledi. Şüpheliler ikametlerinde yakalanırken, çaldıkları iddia edilen musluk bataryaları da ele geçirildi.

Polis, musluk bataryalarını camiye teslim etti.

Son dakika gündem: HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ 600 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENEREK YAKALANDI

Son dakika gündem: HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ 600 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENEREK YAKALANDI

 Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya paylaşımıyla 2021 yılını değerlendirdi Açıklaması

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya paylaşımıyla 2021 yılını değerlendirdi Açıklaması

 Yılbaşı gecesi sofralarımıza getireceklerdi! 2 ton sağlıksız tavuk etinin hepsine el konuldu

Yılbaşı gecesi sofralarımıza getireceklerdi! 2 ton sağlıksız tavuk etinin hepsine el konuldu

AA / Fikret Mazı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title