Çiftlikköy'de bir araziye ekilen Hint kenevirleri imha edildi Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir araziye ekili bulunan Hint kenevirleri imha edildi.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir araziye ekili bulunan Hint kenevirleri imha edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, il merkezi ve ilçelerde Hint keneviri ekimi yapan ve uyuşturucu satanların tespiti ile yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

İlçe sınırları içindeki bir arazide dere kenarına ekilmiş 73 kök Hint kenevirinin imhası sağlandı.

Ayrıca, kenevirleri eken kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA