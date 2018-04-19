Çiftlikbank Soruşturmasında 6 Kişiye Kırmızı Bülten

Çiftlikbank ile ilgili yapılan açıklamada, bugüne kadar toplam 33 kişi hakkında soruşturma yürütüldüğü, bunlardan 13 kişinin tutuklandığı, 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığı, haklarında yakalama kararı çıkarılanlardan 6'sı için kırmızı bülten çıkarıldığı belirtildi.