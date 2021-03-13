Çiftlik ve evlerin çatısı uçtu
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Çiftlik ve evlerin çatısı uçtu

13.03.2021 12:29 | Son Güncelleme: 13.03.2021 12:33
Çiftlik ve evlerin çatısı uçtu

Adıyaman'da etkili olan rüzgar çatıları uçurup, duvarları yıktı.

Adıyaman'da etkili olan rüzgar çatıları uçurup, duvarları yıktı.

Adıyaman'da iki günden beri etkili olan şiddetli rüzgar il genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. İl genelinde hasara yol açan şiddetli rüzgar merkeze bağlı Zey (İndere) köyünde bir çiftliğin çatısını uçurarak duvarlarını yıktı. Tavuk çiftliğindeki tavuklar ve diğer küçükbaş hayvanlar şans eseri bu olayda zarar görmedi.

Merkeze bağlı Yazıbaşı köyünde ise fırtına nedeniyle bazı evlerin çatısı tamamen uçtu. Evlerde büyük maddi hasar meydana geldi. - ADIYAMAN

Çiftlik ve evlerin çatısı uçtu
Çiftlik ve evlerin çatısı uçtu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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