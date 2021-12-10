Çiftlik ve Çatal Arasında: F2F Hedeflerine Ulaşmada Yenilikçi Bileşenlerin ve Gıda Teknolojisinin Rolü

Çiftlikten Çatala (F2F) stratejisinin başlatılmasıyla, AB politika yapıcıları daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir gıda sistemlerine geçiş ihtiyacını gündeme getirdiler.

F2F'nin iddialı hedeflerine ulaşırken, denklemin yalnızca "çiftlik" ve "çatal" uçlarına değil, aynı zamanda işlem düzeyinde arada ne olduğuna da odaklanmak önemlidir. Bu bağlamda, özel gıda bileşenleri, gıda reformülasyonu ve işlenmesinde önemli bir rol oynayabilir.

Gıda üreticilerinin piyasaya yenilikçi çözümler getirmeye devam edebilmeleri ve gıda sistemlerinin geçişini sağlayabilmeleri için gıda bileşenleri sektörü, F2F stratejisinin başarılı bir şekilde uygulanmasında rolünün çok önemli olduğunu iddia etmektedir. Dolayısıyla kanıta dayalı politikaların yanı sıra yeniliği tanıyan ve teşvik eden bir düzenleyici çerçeveye sahip olmak önemlidir.

Kaynak: Euractiv

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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