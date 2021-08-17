ÇİFTLİK EVİNİN GARAJINDA YANGIN
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ÇİFTLİK EVİNİN GARAJINDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Kula ilçesinde bir çiftlik evinin kapalı garaj kısmında yangın çıktı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde bir çiftlik evinin kapalı garaj kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında sonrası maddi hasar oluştu.

İbrahimağa Mahallesi'nde yaşayan Şerif Çakır'ın çiftlik evinin kapalı garaj kısmında, bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Garaj yanındaki ocakta salça yapımında kullanılan cam şişelerin kaynatılması anında, çatının yüksek ısıdan tutuşarak yandığı belirtildi. Garajdaki mazot bidonları yangın büyüttü. Garajdaki traktör de yandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangın sebebiyle yaklaşık olarak 200 bin TL zarar meydana geldi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

ÇİFTLİK EVİNİN GARAJINDA YANGIN
ÇİFTLİK EVİNİN GARAJINDA YANGIN
ÇİFTLİK EVİNİN GARAJINDA YANGIN
ÇİFTLİK EVİNİN GARAJINDA YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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