Çiftlik evine yapılan baskında cephaneliğe yetecek silah ele geçirildi - Haberler
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Çiftlik evine yapılan baskında cephaneliğe yetecek silah ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çiftlik evine yapılan baskında cephaneliğe yetecek silah ele geçirildi

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde ruhsatsız silah satan şahsın çiftlik evine baskın düzenleyen jandarma 16 adet ruhsatsız av tüfeği ve 5 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde ruhsatsız silah satan şahsın çiftlik evine baskın düzenleyen jandarma 16 adet ruhsatsız av tüfeği ve 5 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Olay, Dinar ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.D., isimli şahsın ruhsatsız silah sattığı yönünde bilgi alan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Şahsın çiftlik evine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada, 16 adet ruhsatsız av tüfeği ve 5 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi. Olayın ardından şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Ruhsatsız Silah, Karahisar, Jandarma, Silah, 3. Sayfa, Haberler

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