Çiftlik evinde kenevir yetiştiren 2 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çiftlik evinde kenevir yetiştiren 2 kişi tutuklandı

Çiftlik evinde kenevir yetiştiren 2 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, çiftlik evlerinde kenevir bitkisi yetiştiren 2 kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, çiftlik evlerinde kenevir bitkisi yetiştiren 2 kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü(KOM) ekiplerince, Odunpazarı'na bağlı Yenisofça Mahallesinde ikamet eden İ.S. isimli şahsın kendisine ait çiftlik evinde yasadışı kenevir bitkisi yetiştirdiği ve bonzai uyuşturucu maddesi bulundurduğu tespit edildi. KOM Şube ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli İ.S.'ye ait çiftlik evinde yapılan aramada; 1 kilo 540 gram bonzai, 28 gram esrar, 33 gram kenevir tohumu, 48 kök kenevir bitkisi, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet faturasız kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız 9 mm tabanca, 5 adet şarjör, 9 adet tabanca mermisi, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin imalatını ve ticaretini birlikte yaptıkları tespit edilen İ.S. ve kardeşi M.S. gözaltına alındı. Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan İ.S. ve M.S. isimli şüpheliler " Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan kardeşler, Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Çiftlik evinde kenevir yetiştiren 2 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

99 koyununun çalındığını söyleyerek ihbarda bulundu! Hayvanları oğlunun sattığı ortaya çıktı
99 koyununun çalındığını söyleyerek ihbarda bulundu! Hayvanları oğlunun sattığı ortaya çıktı
Evinden beyaz eşyaları çalındı, hırsız yeğeni çıktı
Evinden beyaz eşyaları çalındı, hırsız yeğeni çıktı
Helallik istedikten sonra nehirde kaybolan gence ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Helallik istedikten sonra nehirde kaybolan gence ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Varank Fahrettin Koca Süleyman Soylu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ajda Pekkan Melisa Döngel Selin Şekerci İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Burak Elmas Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çiftlik evinde kenevir yetiştiren 2 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 10:19:01. #1.15#

title