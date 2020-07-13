Çiftlik evinde dünya evine girdiler İş dünyanın tanınmış ailelerinden olan Abdik ailesinden Ali Rıza Abdik, hayatını Tiryaki ailesinin kızları Hira Tiryaki ile birleştirdi.

Düğün tarihi pandemi den dolayı ertelendiği için geçtiğimiz hafta sonu Abdik'in aile çiftliği olan Çatalca'da ki evlerinde yapıldı. Ali Rıza Abdik ve Hira Tiryaki ikilisi hobileri olan ata binerken tanıştıkları için düğünlerinin çiftlikte olmalarına sevindiklerini öğrenildi. Sosyal mesafeli düzene göre organize olan düğün, pandemi den sonra sosyete dünyasından tanınmış ailelerin ilk düğünlerden biri oldu. Nikahı Fatih belediye başkanı Ergün Turan kıyarken, şahitler Temel-Yalçın Abdik, Hakan Şavaz, Cenk Birdal yaptı. Abdik'in damatlığı Şinasi Günaydın özel dikim olurken, Hira Tiryaki'nin gelinliği Alisse Nuera Haute Couture oldu.& ;





Kaynak: Snob Magazin