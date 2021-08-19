Çiftlik evinde 6 bin litre sahte içki ele geçirildi
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Çiftlik evinde 6 bin litre sahte içki ele geçirildi

Çiftlik evinde 6 bin litre sahte içki ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı - Haberler | Güncel

ADANA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, çiftlik evinde 6 bin litre sahte içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, çiftlik evinde 6 bin litre sahte içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Çukurova ilçesine bağlı Pirili Mahallesi'ndeki çiftlik evinde sahte içki yapıldığı ihbarı üzerine baskın düzenledi. Çiftlikte yapılan aramalarda, variller içinde 6 bin litre sahte içki ele geçirildi. Baskında 1 kişi de gözaltına alındı.


Çiftlik evinde 6 bin litre sahte içki ele geçirildi
Çiftlik evinde 6 bin litre sahte içki ele geçirildi
Çiftlik evinde 6 bin litre sahte içki ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı

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