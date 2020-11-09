Çiftlik çalışanı, yemeğini geç getiren patronunu bacaklarından vurdu (3)- Yeniden
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Çiftlik çalışanı, yemeğini geç getiren patronunu bacaklarından vurdu (3)- Yeniden

09.11.2020 20:18 | Son Güncelleme: 09.11.2020 20:22
Çiftlik çalışanı, yemeğini geç getiren patronunu bacaklarından vurdu (3)- Yeniden

Sayın Yazıişleri müdürlerinin dikkatine;'Çiftlik çalışanı, yemeğini geç getiren patronunu bacaklarından vurdu' başlıklı habere 'SALDIRGAN PATRONU ENİŞTESİ ÇIKTI' ara başlıkla geçilen ek haber, kaynağından yapılan düzeltme ile iptal edilerek, yerine aşağıdaki haberin kullanılması rica olunur.

Sayın Yazıişleri müdürlerinin dikkatine;

'Çiftlik çalışanı, yemeğini geç getiren patronunu bacaklarından vurdu' başlıklı habere 'SALDIRGAN PATRONU ENİŞTESİ ÇIKTI' ara başlıkla geçilen ek haber, kaynağından yapılan düzeltme ile iptal edilerek, yerine aşağıdaki haberin kullanılması rica olunur.

------------------------YENİDEN

ÇİFTLİK ÇALIŞANININ VURDUĞU DOKTOR OLAN PATRONU ENİŞTESİ ÇIKTI

Balıkesir'in Havran ilçesinde çiftlik çalışanı S.E.'nin, yemeğini geç getirdiği için çıkan tartışmanın ardından pompalı tüfekle ateş açtığı patronu Ayhan Ağaoğlu'nun aynı zamanda eniştesi olduğu öğrenildi. Edremit Devlet Hastanesi'nde doktor olan Ayhan Ağaoğlu'nun olaydan sonra yardım istediği eşi tarafından götürüldüğü özel bir hastanede tedavisine devam edildiği belirtildi. Eniştesi olan patronunu vuran çiftlik çalışanı S.E. ise sevk edildiği adliyede, Sulh Ceza Hakimliği tarafgından adli melekelerinin yerinde olup olmadığının tespiti için hastaneye sevk edilmesine karar verdi.

Fatih Emrah ERDOĞAN/HAVRAN(Balıkesir),


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

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