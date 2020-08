Çiftlik Caddesinde asfalt sevinci Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Bostanbaşı Mahallesi Çiftlik Caddesinde alt yapı ve birinci kat asfalt çalışmaları tamamlandıktan sonra 2. kat asfalt serimine başlandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Bostanbaşı Mahallesi Çiftlik Caddesinde alt yapı ve birinci kat asfalt çalışmaları tamamlandıktan sonra 2. kat asfalt serimine başlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile birlikte Çiftlik Caddesinde devam eden çalışmaları yerinde incelediler.

Bostanbaşı Mahalle Muhtarı Faik Özbay, Büyükşehir Belediyesinin Çiftlik Caddesinde 2 bin metrenin üzerinde alt yapı çalışmasını tamamladıktan sonra üst yapı çalışmalarına başladığını belirterek, "Ayrıca birinci kat asfalt çalışmaları da tamamlandı. Şu anda ikinci kat asfalt serimi yapılıyor. Buradan mahallem adına Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Yol Asfalt Dairesi Başkanı Mehmet Mert ise gidiş geliş toplam 5 kilometre civarındaki Çiftlik Caddesinde alt yapı çalışmalarını tamamladıktan sonra, bisiklet yolları, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmaları ile sıcak asfalt çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Mert, Çiftlik Caddesi ile birlikte bu yol ile bağlantısı olan Filistin ve Bosna Caddelerinin de olduğunu belirterek, "Toplamda bu bölgede 10 bin metrenin üzerinde yeni bir asfalt çalışmasını tamamlamış olacağız. Çünkü bu bölgede çok ciddi bir yoğunluk var artık. Bu nedenle Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatları doğrultusunda çalışmaları bitirmek üzereyiz" şeklinde konuştu.

"Malatya'nın hemen her köşesinde, her noktasındayız"

Çiftlik Caddesinde devam eden çalışmaları AK Parti MKYK üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte yerinde incelediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı personellerimizin buradaki çalışmalarını takdir ettiğimizi belirtmek istiyorum. Hakikaten Çiftlik Caddesinin zemini oldukça kötü durumdaydı ve burada ikamet eden vatandaşlarımız da bundan muzdarip olmuş durumdaydılar. Bu nedenle bu cadde ile ilgili planlamalar doğrultusunda yolun biran önce standartlara uygun bir hale getirilmesi için ilgili arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdim. Çok kısa bir zaman içerisinde de başlanıp bitirme aşamasına getirildi. Müştemilatları ile birlikte toplamda 5 kilometrelik bir alan içerisinde çalışma yapılacak. Şu anda 2 kilometrelik kısımda çalışmalar bitmiş diğer kısımlarda çalışmalarımız devam etmektedir.

Dikkat ederseniz, Malatya'nın hemen her köşesinde, her noktasında Büyükşehir Belediyemizin bir çalışmasını görüyoruz. Dün Pütürge'deydik, bugün buradayız. Bütün ilçelerimizde, bütün mahallelerimizde büyük bir hizmet hamlesi başlattık. Bu çalışmalarımız gerek alt yapı, gerekse üst yapı çalışmaları olarak devam edecektir. Çalışmaların mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Çiftlik Caddesi gibi çok güzel bir çalışmaya daha imza atıldığını görüyoruz"

AK Parti MKYK üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de, Büyükşehir Belediye Başkanı nezdinde Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Dairesi çalışanlarına teşekkür ettiğini belirterek, "Dün Pütürge'deydik. Gerçekten kimsenin ulaşamayacağı yollarda 25 km'lik asfalt çalışmalarının yapılması ki biz sadece gördüğümüz kısmı söylüyorum bir o kadar da diğer taraflarda yapılan çalışmalar var, devam eden çalışmalar var, ihale aşamasında olanlar var. Sayın Başkandan aldığımız bilgiye göre şu anda Malatya'nın 83 noktasında Büyükşehir Belediyesinin şantiyelerinin kurulduğu ve adeta yeniden bir çalışma hamlesinin başlatıldığını görüyoruz. Bunları da Malatya'nın gelişmesi ve kalkınması noktasında çok önemli görüyoruz. Tabi şehir merkezinde de bu çalışmalar devam ediyor. İşte Anayurt Bulvarı bitirildi, yerinde incelemekte olduğumuz Çiftlik Caddesi gibi çok güzel bir çalışmaya daha imza atıldığını görüyoruz. Bunun için de kendilerine teşekkür ediyoruz. Bir de edindiğim bilgilere göre yine Çevre Yoluna alternatif yeni bir yol çalışması daha var. Tarım'dan alınan 35 metrelik yolun da Altın Kayısı'ya bağlanmasıyla beraber alternatif bir yol daha oluşmuş olacaktır. Bu çalışmalar şehir trafiğini de rahatlatması bakımından da gerçekten önemli. Bu nedenle bir kez daha Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Büyükşehir Belediyesinin imzasını her yerde görüyoruz"

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca'da burada yaptığı konuşmada, "Sayın Bakanımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte Büyükşehir Belediyemizin yaptığı çalışmalardan birinde daha incelemelerde bulunuyoruz. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibi Malatya'nın her noktasında çalıştığı gibi bugün de Çiftlik Caddesinde çalışıyor ki bunun için de Başkanımıza teşekkür ediyorum. Dün Başkanımız Pütürge'de idi, şimdi burada ve birazdan Porga'da incelemelerde bulunacağız. Malatya'nın hemen her noktasında Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarını görmemiz mümkün. Kimi yerde alt yapı çalışmaları, kimi yerde yol çalışmaları, kimi yerde üst yapı çalışmaları gibi Büyükşehir Belediyesinin imzasını her yerde görüyoruz.

Bu vesileyle Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyor, bu başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA