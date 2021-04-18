Çiftlik caddesi yeşillendirildi

Malatya'nın yeşil dokusunu artırmak için yeni park alanlarındaki çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Çiftlik Caddesinde yapmış oldukları ağaçlandırma çalışmaları neticesinde 220 adet yetişmiş fidanı toprakla buluşturdu.

Malatya'nın yeşil dokusunu artırmak için yeni park alanlarındaki çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Çiftlik Caddesinde yapmış oldukları ağaçlandırma çalışmaları neticesinde 220 adet yetişmiş fidanı toprakla buluşturdu.

Çiftlik Caddesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ahmet Turan Özbey, "Büyükşehir Belediyemiz tarafından Bostanbaşı Çiftlik Caddesinde başlatılan yol ve kaldırım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Park Bahçeler Daire Başkanlığı olarak ağaçlandırma çalışmalarına başladık. Kaldırımlara otomatik sulama tesisatının döşenmesinin ardından ağaçlandırma çalışmalarına geçildi. Caddemizin bir aksına beyaz çiçekli süs kirazı dikimi gerçekleştirirken diğer aksa ise kırmızı çiçekli erguvan fidanları dikildi. Bu çalışmayla caddemize ayrı bir güzellik verilmesi amaçlandı.

Park Bahçeler Daire Başkanlığı olarak yeni açılan cadde ve sokaklarda fidan dikim çalışmalarımız aynı konsept doğrultusunda devam etmektedir" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı