"Çiftlik Bank" soruşturmasında tutuklanan Fatih Aydın'ın, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava kapsamında da tutuklanmasına karar...
AA / Ali Cevahir Aktürk - Haberler | Güncel
"Çiftlik Bank" soruşturmasında tutuklanan Fatih Aydın'ın, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava kapsamında da tutuklanmasına karar verildi.
"Çiftlik Bank" soruşturmasında tutuklanan Fatih Aydın'ın, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava kapsamında da tutuklanmasına karar verildi.
AA / Ali Cevahir Aktürk - Son Dakika Haberleri
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