Çiftlik Bank Soruşturmasında Bulgaristan'da Yakalanan Düzgün Genç, Türkiye'ye İade Edildi
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Çiftlik Bank Soruşturmasında Bulgaristan'da Yakalanan Düzgün Genç, Türkiye'ye İade Edildi

Çiftlik Bank soruşturmasında hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılan ve Bulgaristan'da yakalanan Düzgün Genç, Türkiye'ye iade edildi.

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılan ve Bulgaristan'da yakalanan Düzgün Genç, Türkiye'ye iade edildi. Çiftlik Bank'ın beyin takımından olan Genç'in Bakırköy Adliyesi'ndeki işlemleri sürüyor.

INTERPOL POLİSİ TARAFINDAN İADE EDİLDİ

Türkiye'nin iade talebi üzerine interpol polisi tarafından Atatürk Havalimanı'nda Türk polisine teslim edilen Genç, ilk olarak Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Genç buradaki işlemlerin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Adalet Sarayı''na sevk edildi

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YORUMLAR (15)

  • TATLIM DERDİ:
    O suç duyurusu yapan dolandirilanlar devletten yardım bekliyor. Acaba 5 kat kazanırken vergisini stopajini ödedimi acaba devlet asıl para yatıran enbesilleri yaklasin
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  • UA:
    bunların hiçbir suçu yokki, asıl suçlu o bilmem kaç bin tane andavalda. ulan internetten hayvanmı beslenir ? hiçmi akıl yok sizde. . biz internetten parayla müzik veya uygulama indirirken bile 6 ay düşünüyoruz :) hayvan besleyip zengin olacakmış :)) olur olur oda olur. .
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  • HÜSNÜ:
    Iismi d düzgün müş. Ne yaptı acaba. . Ona para yatıranları yakalasak daha akıllıca olmaz mı acaba. Nasıl Bank asyaya para yatıranları yakalayıp içeri atıyoruz. Onun gibi.
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