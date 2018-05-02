Çiftlik Bank Soruşturmasında Bulgaristan'da Yakalanan Düzgün Genç, Türkiye'ye İade Edildi

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılan ve Bulgaristan'da yakalanan Düzgün Genç, Türkiye'ye iade edildi. Çiftlik Bank'ın beyin takımından olan Genç'in Bakırköy Adliyesi'ndeki işlemleri sürüyor.

INTERPOL POLİSİ TARAFINDAN İADE EDİLDİ

Türkiye'nin iade talebi üzerine interpol polisi tarafından Atatürk Havalimanı'nda Türk polisine teslim edilen Genç, ilk olarak Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Genç buradaki işlemlerin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Adalet Sarayı''na sevk edildi