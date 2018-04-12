Çiftlik Bank soruşturması kapsamında İstanbul ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Balıkesir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 6 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve Anadolu Adalet Sarayı'na çıkarılan 8 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden S.D, H.C, F.C. ve K.K. "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticileri dolandırıcılığı" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Savcılık, diğer şüpheliler A.Ç, S.C, A.E. ve M.İ.D. hakkında ise "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticileri dolandırıcılığı" suçlarından adli kontrol tedbiri uygulanması talebinde bulundu.

Çiftlik Bank'ın muhasebe sorumlusunun da gözaltına alındığı operasyon kapsamında, Balıkesir'de Çiftlik Bank'a ait olduğu belirlenen ve "bitcoin tarlası" olarak adlandırılan, bitcoin maden üretim tesisindeki cihazlara el konulmuştu.