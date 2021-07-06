Çiftlik Bank soruşturmaları tek dosyada birleştirildi

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın emniyetteki işlemleri sürerken, Çiftlik Bank soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın emniyetteki işlemleri sürerken, Çiftlik Bank soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Farklı illerdeki dosyalar yetkisizlik kararıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki dosyada birleştirildi. Soruşturma kapsamında kısıtlama kararı alınırken, mağdurların uğradığı zararın tespiti amacıyla bilirkişi incelemesi yapıldığı öğrenildi.

Binlerce kişiyi dolandıran 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın emniyetteki sorgu işlemleri devam ederken, Çiftlik Bank soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yetkisizlik kararıyla farklı illerden gelen dosyaların tek dosyada birleştirildiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında mağdurların uğradığı zararın tespiti nedeniyle bilirkişi incelemesi yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Soruşturma dosyasında 102 mağdurun olduğu ve dosyaya 4 Temmuz 2021 tarihinde Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile kısıtlama kararı alındığı öğrenildi.

Ne olmuştu

Binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan Çiftlik Bank'ın kurucusu 'tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, geçtiğimiz Perşembe günü Brezilya Sao Paulo'da teslim olmuştu. Cumartesi akşamı Türkiye'ye iade edilen Aydın'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı