Çiftlik Bank sanığı Mehmet Aydın'a 4 gün gözaltı süresi verildi
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Çiftlik Bank sanığı Mehmet Aydın'a 4 gün gözaltı süresi verildi

Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | Güncel

Brezilya'da teslim olan ve bu gece havayoluyla İstanbul'a getirilmesi beklenen Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'a 4 gün gözaltı süresi verildi.

Brezilya'da teslim olan ve bu gece havayoluyla İstanbul'a getirilmesi beklenen Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'a 4 gün gözaltı süresi verildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu olan ve 2 yıldan fazla süredir firari bulunan Mehmet Aydın hakkında, 4 gün gözaltı süresi verdiği öğrenildi.

Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilen ve bu sabah Türkiye saatiyle 09.40'ta havalanan THY'ye ait uçakla 22.30 sularında İstanbul Havalimanı'na getirilmesi beklenen "Tosuncuk" lakaplı Aydın, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uçakta gözaltına alınarak işlemlerinin ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürülecek.

Hakkındaki yakalama kararları

Hakkında İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan Aydın, "Bilişim Sistemleri ve Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması" suçundan İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 7 Nisan 2021, "Tehdit" suçundan Bursa 19. Asliye Ceza Mahkemesinin 8 Şubat 2021, "Bankacılık Kanunu'na Muhalefet" suçundan İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesinin 6 Haziran 2018, "Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçları kapsamında Geyve Sulh Ceza Hakimliğinin 19 Mart 2018 tarihli yakalama kararlarına istinaden Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranıyordu.

Çiftlik Bank sanığı Mehmet Aydın'a 4 gün gözaltı süresi verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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