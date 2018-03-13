Çiftlik Bank Mağdurları İnegöl'deki Tesislere Gitti
Çiftlik Bank mağduru bir grup, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki büyükbaş hayvan tesislerinin önünde toplandı.
Çiftlik Bank mağduru bir grup, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki büyükbaş hayvan tesislerinin önünde toplandı.
Bursa ve çevre illerden gelen çok sayıda mağdur, akşam saatlerinde Çiftlik Bank'ın İnegöl ilçesine bağlı Sungurpaşa Mahallesi'ndeki büyükbaş hayvan tesisine geldi.
Bazılarının kamyonlarla geldiği yaklaşık 200 kişi, zararlarına karşılık tesislerdeki hayvanları almak istedi. Bunun üzerine tesisteki çalışanlar durumu jandarmaya bildirdi.
Tesislere gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Tesislerin önünde bir süre bekleyen vatandaşları ikna eden jandarma ekipleri, kalabalığı dağıttı.