Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, Türkiye'ye getirildi (3)
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Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, Türkiye'ye getirildi (3)

Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" adlı sistemin kurucusu olarak bilinen ve hakkında "suç işlemek amaçlıyla örgüt kurmak", "dolandırıcılık" gibi çeşitli suçlardan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan ve "kırmızı bülten"le aranan Mehmet Aydın'ı taşıyan uçak,...

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" adlı sistemin kurucusu olarak bilinen ve hakkında "suç işlemek amaçlıyla örgüt kurmak", "dolandırıcılık" gibi çeşitli suçlardan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan ve "kırmızı bülten"le aranan Mehmet Aydın'ı taşıyan uçak, İstanbul Havalimanı'na indi.

"Tosuncuk" lakabıyla tanınan ve Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilen Aydın, Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Guarulhos Uluslararası Havalimanı'ndan Türkiye saati ile 09.40'ta havalanan THY'nin TK16 sefer sayılı uçağıyla saat 22.30'da İstanbul Havalimanı getirildi.

Burada Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Aydın, sağlık kontrolünden geçirildi.

Aydın, Gaziosmanpaşa Adliyesi'nin ek hizmet binası olarak faaliyet yürüten İstanbul Havalimanı Adliyesi'nde savcıya ifade verecek olan Aydın, buradaki işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülecek.

Hakkında 4 gün gözaltı süresi verilen Aydın, emniyetteki sürecin tamamlanmasından sonra İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edilecek.

"1 Temmuz'da teslim olmuştu

Sao Paulo'daki Türk Konsolosluğuna teslim olan, "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu ve 2 yıldan fazla süredir firari olan

Mehmet Aydın, 3 bin 762 kişinin mağdur olduğu davada 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapisle yargılanıyor.

Mehmet Aydın hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bursa ve Geyve cumhuriyet başsavcılıklarında devam eden soruşturma ve kovuşturma dosyaları bulunuyor. Aydın hakkında ilk Kırmızı Bülten 19 Mart 2018'de yakalama kararına istinaden çıkarılmıştı.

Adalet Bakanlığınca bugüne kadar Mehmet Aydın'ın görüldüğü iddia edilen her ülkeyle adli iş birliği çerçevesinde temasa geçilirken, Uruguay, Brezilya, Panama, Honduras, Kanada ve Ukrayna adli makamlarıyla yazışmalar yapıldı.

Firari Aydın'ın Brezilya'da olduğu yönündeki duyum üzerine 2018 yılı haziran ayında Brezilya'dan iadesi istendi. Yargı kararlarını içeren Adalet Bakanlığının iade talebi son olarak Şubat 2021'de bir kez daha Brezilya'ya hatırlatılarak iade talebi yinelendi.

Hakkındaki yakalama kararları

Aydın hakkında İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Aydın, "Bilişim Sistemleri ve Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması" suçundan İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 7 Nisan 2021, "Tehdit" suçundan Bursa 19. Asliye Ceza Mahkemesinin 8 Şubat 2021, "Bankacılık Kanunu'na Muhalefet" suçundan İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesinin 6 Haziran 2018, "Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçları kapsamında Geyve Sulh Ceza Hakimliğinin 19 Mart 2018 tarihli yakalama kararlarına istinaden Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranıyordu.

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, Türkiye'ye getirildi (3)
Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, Türkiye'ye getirildi (3)
Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, Türkiye'ye getirildi (3)
Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, Türkiye'ye getirildi (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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