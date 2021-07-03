Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğüne getirildi
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Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğüne getirildi

Anadolu Ajansı / Melik Fırat Yücel - Haberler | Güncel

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "dolandırıcılık" gibi çeşitli suçlardan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan ve kırmızı bültenle aranan Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın, Türkiye'ye getirildi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "dolandırıcılık" gibi çeşitli suçlardan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan ve kırmızı bültenle aranan Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın, Türkiye'ye getirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen Aydın, Gaziosmanpaşa Adliyesi'nin havalimanındaki ek binasına götürüldü.

Aydın daha sonra, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğüne getirildi.

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğüne getirildi
Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğüne getirildi
Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğüne getirildi
Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğüne getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melik Fırat Yücel

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