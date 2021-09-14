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Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın ikinci kez hakim karşısında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın ikinci kez hakim karşısında "Mağduriyetleri gidermek için mal varlıklarımın iadesini talep ediyorum" Çiftlik Bankın kurucusu tutuklu sanık Mehmet Aydın'ın yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor.

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın ikinci kez hakim karşısında

"Mağduriyetleri gidermek için mal varlıklarımın iadesini talep ediyorum"

İSTANBUL - Çiftlik Bankın kurucusu tutuklu sanık Mehmet Aydın'ın yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor. Aydın savunmasında, "Kimseye garanti gelir vaadi vermedim. Yaptığımızın ticaret olduğunu söyledim, insanları riskler için uyardım. Projeme güveniyordum. Suç örgütü kurduğum iddiası asılsızdır. Mağduriyetleri gidermek için mal varlıklarımın iadesini talep ediyorum" dedi.

Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, 2'si firari 20 sanıklı davada ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Mehmet Aydın, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinden getirildi. Tutuksuz sanıklar Niyazi Karakoç, Koray Hasgül, Cafer Çolak, 1 müşteki ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan tutuklu sanık Mehmet Aydın, 4 sayfalık yazılı savunma hazırladığını söyledi.

Duruşmada yazılı savunmasını tekrar eden Mehmet Aydın, kimseye garanti gelir vaadinde bulunmadığını, insanları riskler için uyardığını söyleyerek, "Projeme güveniyordum. Suç örgütü kurduğum iddiası asılsızdır. Ben hiçbir çalışanıma kanun dışı talimatta bulunmadım. Bazı çalışanlar iyi niyetimi suistimal etmiştir. Mağduriyetleri gidermek için mal varlıklarımın iadesini talep ediyorum" dedi.

Duruşma Aydın'ın yazılı savunmasını okumasıyla devam ediyor.

Ne Olmuştu?

'Çiftlik Bank' isimli sistemle binlerce kişiyi dolandıran 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, 2018 yılında 77 bin kişiden aldığı 511 milyon lirayla yurt dışına kaçmıştı. İnterpol'ün en çok arananlar listesine dahil edilen Aydın, 3 Temmuz'da Brezilya'dan getirilerek teslim edilmişti.

Aydın, çıkarıldığı Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nce "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmıştı.

Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisinin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından toplamda 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın ikinci kez hakim karşısında

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın ikinci kez hakim karşısında

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın ikinci kez hakim karşısında

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın ikinci kez hakim karşısında
İhlas Haber Ajansı / Gamze Erdemir - Son Dakika Haberleri
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Haber: Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın ikinci kez hakim karşısında - Haberler
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