Son dakika gündem: Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın hakkında 4 gün gözaltı süresi verildi
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Son dakika gündem: Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın hakkında 4 gün gözaltı süresi verildi

Son dakika gündem: Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın hakkında 4 gün gözaltı süresi verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Brezilya'da Türk makamlarına teslim olan Çiftlik Bank Kurucusu Mehmet Aydın hakkında 4 gün ek gözaltı süresi verildiği öğrenildi.

Brezilya'da Türk makamlarına teslim olan Çiftlik Bank Kurucusu Mehmet Aydın hakkında 4 gün ek gözaltı süresi verildiği öğrenildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, uzun süredir yurt dışında firari olarak aranan ve dün Brezilya'nın Sao Paulo kentinde Türk makamlarına teslim olan Çiftlik Bank Kurucusu Aydın hakkında 4 gün ek gözaltı süresi verildi belirtildi. Bugün sabah 09.50 sıralarında Türkiye'ye getirilmek üzere Sao Paulo'dan yola çıkarılan Aydın'ın da içinde olduğu tarifeli uçağın, saat 22.30 gibi İstanbulHavalimanı'nda inmesi bekleniyor. Brezilya makamları, Türkiye'nin talebi üzerine Mehmet Aydın'ı sınır dışı etmiş, THY'ye ait TK-0016 sefer sayılı uçakla İstanbul'a göndermişti.

Aydın, İstanbul'a iner inmez gözaltına alınacak ve hakkında yürütülen il dışındaki soruşturma dosyalarına ilişkin İstanbulHavalimanı Adliyesi'nde Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısına ifade verecek. Daha sonra ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şubesine götürülecek. Hayata geçirdiği 'Çiftlik Bank' ile 2018 yılında 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayarak ortadan kaybolan ve uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğuna teslim olmuştu.

(Sadık Kahraman/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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