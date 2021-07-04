Çiftlik Bank'ın temelleri bu bodrum katta atıldı
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Çiftlik Bank'ın temelleri bu bodrum katta atıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çiftlik Bank'ın temelleri bu bodrum katta atıldı Bulaşıkçılık yaparken mesai arkadaşları para toplayıp kıyafet aldı Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın, Brezilya'dan Türkiye'ye getirilmesinin ardından Bursa'daki bodrum katta kaldığı ev böyle görüntülendi.

Çiftlik Bank'ın temelleri bu bodrum katta atıldı

Bulaşıkçılık yaparken mesai arkadaşları para toplayıp kıyafet aldı

BURSA - Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın, Brezilya'dan Türkiye'ye getirilmesinin ardından Bursa'daki bodrum katta kaldığı ev böyle görüntülendi. Çiftlik Bankın temellerini attığı ev 4 yıl önce satılırken, eski mesai arkadaşları ise kendi aralarında para toplayım kıyafet aldıkları ortaya çıktı.

Çiftlik Bankın kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bodrum kattaki ev yine gündeme geldi. Ailesi ile birlikte kaldığı ve Çiftlik Bankın temellerinin atıldığı ve 4 yıl önce satıldığı belirtilen daire, böyle görüntülendi. 3 yıllık firarın ardından Brezilya'dan Türkiye'ye getirilen Aydın'ın bulaşıkçılık yaptığı iş yerindeki eski mesai arkadaşlarının ise kendi aralarında para toplayıp kıyafet yardımı yaptıkları ortaya çıktı.

Bütün yazılım ve teknik detaylarının planlandığı evin bulunduğu sokaktaki komşuları, 'sessiz, sakin, kimse ile konuşmaz' diye tarif etti. Mehmet Aydın bu dönemde bulaşıkçılık yaptığı iş yerindeki eski mesai arkadaşı Kemal Çetin, "Mehmet bizle birlikte bundan 6-7 yıl önce çalıştı. Mutfakta bulaşıkçılık yapıyordu. Kıyafet alacak gücü yoktu. Kendine ayakkabı dahi alamıyordu. O dönem personel arkadaşlarımız kendi aramızda para toplayıp ona kıyafet aldık. Daha sonra kalacak yerinin olmadığını öğrendik. Ona ev tutmasında yardımcı olduk. Gün geçtikçe, ben internet ile alakalı bir oyun kuracağım demeye başladı. Yazılım yapacağım diyordu. Ancak kendisi bunu tek başına başaracağına biz inanmıyorduk" dedi.

Mehmet Aydın'ın iki kelimeyi bir araya getiremeyecek kadar çekingen olduğunu belirten Çetin, "Çok aktif ve sosyal biri değildi. Sonra böyle bir şey yaptı ve insanları dolandırıp gitti. Şimdi ise teslim oldu. Zamanında biz ona oyun kuracağım dediğinde inanmamıştık. Bizi şaşırtmıştı. Bugün geldiğinde ödeyeceğim diyor. Umarım bizi yine yanıltır. Çünkü birçok insan mağdur olmuş durumda. Biz arkadaşımızdır diye inanıp girmedik. İnşallah dolandırılanlarda bir daha böyle bir şeye kalkışmaz" diye konuştu.

Çiftlik Bank'ın temelleri bu bodrum katta atıldı
Çiftlik Bank'ın temelleri bu bodrum katta atıldı
Çiftlik Bank'ın temelleri bu bodrum katta atıldı
Çiftlik Bank'ın temelleri bu bodrum katta atıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Çibir

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