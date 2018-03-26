Ciftlik Bank, Süper Lig ve 1. Ligden 600'e Yakın Futbolcu Dolandırdı

Yüksek kar vaadiyle binlerce insanı dolandıran Çiftlik Bank'ın ağına, Süper Lig ve 1. Ligde oynayan yaklaşık 600 futbolcunun da takıldığı ortaya çıktı.

Yüksek kar vaadiyle binlerce insanı dolandıran Çiftlik Bank'ın ağına Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de oynayan futbolcularında da takıldığı iddia edildi.

600'E YAKIN FUTBOLCU DOLANDIRILDI

Skorer'de yer alan haberde 600'e yakın futbolcunun Çiftlik Bank'a para yatırdığı ifade edildi. Futbolcular tarafından yapılan yatırımın 100 milyon lira civarı olduğu belirtildi.

Çiftlik Bank sistemi aracılığıyla 31 Temmuz 2016 tarihinden bu yana 132 bin 222 katılımcıdan, 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığı tespit edilmişti.

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YORUMLAR (31)

  • TOSUNCUK:
    Çocuğa helal olsun. Türkiyenin en büyük hayvan çiftliğini kuracam dedi ve kurdu. Sanal ortamdaki çiftliğine ülkemizin her bölgesinden bir sürü SIĞIR topladı...........daha ne yapsın :D
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  • ABUZİTTİN KIL KUYRUK:
    ALLAH SENDEN RAZI OLSUN GENÇ TOMBALAK ÇOCUK. . YAPTIĞIN BU OLAYLA ÜLKEMİZDE NE KADAR KERİZ OLDUĞUNU BELGELEYECEK KADAR İSTATİSTİKİ BİLGİ VERMİŞ OLDUN. . . SAĞOL VAR OL.
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  • BANKER MAHMUT:
    Yahu bu dolandırıcılık imar bankası ve diğer bankaların insanları mağdur etme durumuna benzemiyor mu?
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