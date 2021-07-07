Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın tutuklandı
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Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın tutuklandı Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, çıkarıldığı Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın tutuklandı

İSTANBUL - Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, çıkarıldığı Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Binlerce kişiyi 'Çiftlik Bank' isimli sistemle dolandıran ve Brezilya'da teslim olan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilmişti. Savcılıktaki işlemi tamamlanan Aydın, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanması talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

Tutuklandı

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, sorgusu tamamlanan Mehmet Aydın'ın, sevk edildiği suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunu, şüphelinin çeşitli araçlarla şirket üyelerinden temin ettiği paraları kullanarak yurt dışına transfer ettiğini, yine şirket faaliyetleri için üyelerden elde edilen paraların amaç dışı şekilde farklı faaliyetlerde kullanıldığını belirtti. Şüphelinin alınan paraların diğer ticari faaliyetlerde kullanıldığına ilişkin beyanlarının bulunmasını, üyelerinin mağdur edildiği şirketin ticaret sicil kayıtlarını ve şüphelinin yetkili olduğuna ilişkin belgeleri de göz önünde bulunduran hakimlik, Mehmet Aydın'ın tutuklanmasına hükmetti.

Mahkemede de hakim karşısına çıktı

Öte yandan, Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 'bankacılık kanununa muhalefet' suçundan yargılandığı dava kapsamında da hakim karşısına çıkan Mehmet Aydın, savunma yapmak için süre istedi. Mahkeme, Aydın hakkındaki yakalama kararını kaldırarak duruşma günü verdi.

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın tutuklandı
Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın tutuklandı
Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın tutuklandı
Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gamze Erdemir

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