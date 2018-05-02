Çiftlik Bank'ın En Tehlikelisi, Tosun'u da 500 Bin Dolandırmış

Çiflik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul'un, yakalanmadan önce yaptığı açıklamalarda Aydın'dan 'raporu temiz çıkarmak için' 500 bin dolar aldığını anlattığı Fehmi Suat Emur halen firari... Dosya kapsamındaki sanıkların ifadelerine göre Emur, Mehmet Aydın'ın sağ kolu ve her konuda onun adına yetkili bir isim.

"HER KONUDA YETKİLİ BİRİYDİ"

Cudi Cumhur Yurdakul, yakalanmadan önce yaptığı açıklamalarda, Mehmet Aydın ile Brezilya'daki son görüşmesini anlatmıştı. Yurdakul'a Mehmet Aydın'ın anlattığına göre Fehmi Suat Emur, Çiftlik Bank hakkındaki soruşturma raporunu 'temiz' çıkarttırmak için Aydın'dan 500 bin dolar aldı. Daha sonra 1 milyon dolar daha isteyince Mehmet Aydın yakın adamı Emur tarafından dolandırıldığından şüphelendi ve Suat Emur'u kovdu. Rapor da Çiftlik Bank'ın aleyhine çıkınca Mehmet Aydın Brezilya'dan dönmedi. Soruşturma kapsamında aranan Suat Emur ise kayıplara karıştı. Dosyadaki bilgilere göre Emur, Mehmet Aydın'ın en yakınındaki isimlerden biri. Organizasyon bünyesindeki sıfatı 'Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı', ancak fiilen her konuda yetkili biri.

"EN TEHLİKELİ KİŞİYDİ"

Suat Emur, Çiftlik Bank organizasyonu içerisinde en 'ürkütücü' isim olarak tarif ediliyor. Milliyet.com.tr'ye konuşan Çiftlik Bank yöneticilerinden birinin iddiasına göre Bursa'da mafyatik baskılara maruz kalan Mehmet Aydın, şirket merkezini İstanbul'a taşıdıktan sonra bu tür baskılara karşı Emur'u da yanına aldı. Balıkesir'deki Bitcoin makineleriyle irtibatlı olarak tutuklanan Hakkı Cangül ifadesinde Emur için şunları söylüyor: 'Kendisi Mehmet Aydın'ın sağ koludur. Aydın'ın kendisine Porche hediye ettiğini biliyorum.

"HERKES KENDİSİNDEN TALİMAT ALIRDI"

Şirketteki korumalardan, finans müdürüne kadar tamamını kontrol eder ve hepsi kendisinden talimat alırdı.' Soruşturma kapsamındaki diğer tutuklu sanıklardan Alper Ergün de Emur'un Çiftlik Bank organizasyonu içinde çok önemli bir isim olduğunu belirterek 'Sürekli Mehmet Aydın'ın yanındaydı. Aydın'ın sağ kolu olarak büyük kararlarda söz sahibi idi. Çiftlik Bank dolandırıcılık olayında konumunun yukarılarda bir yerde olduğunu düşünüyorum.' ifadelerini kullanıyor. Çiftlik Bank'ın bütün açılışlarında Mehmet Aydın ile birlikte görüntülenen Emur, şirketin genel müdürü Savaş Yıkılmaz'ı bir tartışma sonucunda darp ederek kaburgalarını kırdığı da iddialar arasında. Emur'un nerede olduğu henüz bilinmiyor. Diğer firari sanıklarla birlikte her yerde aranıyor. (Kaynak: Milliyet)