Çiftlik Bank Dolandırıcısı Mehmet Aydın'ın Lüks Yaşamından Yeni Fotoğraflar

Bu oyunla birlikte 'kullanıcılara', satın alınan hayvanların gerçek hayatta da olacağı ve Türkiye'de açılan çiftliklerde bu hayvanların et ve süt üreteceği vadedilmişti. Kullanıcılar da bu sayede satın aldıkları hayvanlardan kâr elde edecekti.

Çiftlik Bank operasyonunun sonunda 1,1 milyar liranın üstünde para kazanan Mehmet Aydın, 132 bin 222 kişiyi dolandırarak kayıplara karıştı.

10 Mayıs 2019 tarihinde Çiftlik Bank davasının birinci duruşması tamamlanmış, Mehmet Aydın'ın da arasında bulunduğu 7 firari, 11'i tutuklu 48 sanık hakkında soruşturma başlatılmıştı. Davadaki tutuklu sayısı ikiye düşmüştü ancak tutuklu sanıklar Savaş Yıkılmaz ve Cudi Cumhur'un da tahliyesine karar verildikten sonra davada tutuklu sanık kalmadı.

Tüm bu olaylar Türkiye gündeminde büyük ses getirirken Çiftlik Bank kurucusunun nerede olduğuna dair bir bilgi bulunmuyordu. Şimdi ortaya çıkan bilgiler ise Aydın'ın son derece lüks bir şekilde hayatına devam ettiğini gösteriyor.

Ortaya çıkan görüntülerde 'Tosuncuk' lakaplı dolandırıcının lüks teknesinde ülke ülke dolaştığı görülebiliyor. Mehmet Aydın'ın sık sık ülke değiştirmesinin arkasındaki sebep olarak kırmızı bültenle aranması gösteriliyor.

Ortaya çıkan görseller arasında, geçtiğimiz aylarda Uruguay tarafından el konulduğu belirtilen lüks spor aracı da görülebiliyor.

Aşağıda bulunan görseller aracılığıyla Mehmet Aydın'ın yurt dışında nasıl bir hayat sürdüğünü görebilirsiniz.