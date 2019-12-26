Çiftlik Bank davasının firari sanığı duruşmada dinlendi

26.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:15

Binlerce kişinin dolandırılmasına ilişkin sistemin kurucusu firari sanık Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 48 sanığın yargılandığı Çiftlik Bank davasında firari sanık Niyazi Karakoç duruşmada dinlendi. Çiftlik Bank'ta genel müdür olarak görev yaptığını söyleyen sanık Karakoç, "Müşteki olarak yer alan kişiler, o tarihte sisteme yatırdıkları para nedeniyle gelir sağladıkları için oldukça mutluydular. Ben suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.



Binlerce kişinin kar vaadiyle dolandırılmasına ilişkin aralarında sistemin kurucusu olan ve 'tosuncuk' lakabıyla tanınan firari sanık Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 4'ü firari 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının görülmesine devam edildi.



Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık Niyazi Karakoç ve 5 tutuksuz sanık katıldı. Sanıkların avukatları ve 21 müşteki ile avukatları da salonda hazır bulundu.



"Mehmet Aydın, oğlum aracılığıyla iş teklifinde bulundu"



Hakkında yakalama kararı bulunan sanık Niyazi Karakoç, 2018 yılı Şubat ayına kadar 23 yıl boyunca belediyede memur olarak çalıştığını söyleyerek, "Bu dosyada benimle birlikte sanık olarak yargılanan kişilerden Umeyr Karakoç oğlumdur. Belediyede çalıştığım dönemlerde belediye tarafından düzenlenen etkinliklerde ve açılışlarda sunumları ben yapıyordum. Oğlum Umeyr'in Çiftlik Bank sahipleri olarak bilinen kişilerle bağlantısı olduğu için benim açılışlarda yaptığım etkinliklerde haberdar olan Mehmet Aydın, kendileriyle çalışmam konusunda oğlum aracılığıyla teklifte bulundu" dedi.



"Para yatıranlar gelir sağladıkları için gayet mutlulardı"



Savunmasının devamında, "2017 yılı Aralık ayında Çiftlik Bank'ın Konya'da yaptığı ulusal televizyon kanallarında yayınlanan çiftliğin açılışında sunumu ben yapmıştım. Bu sunum nedeniyle sonrasında Mehmet Aydın ile birebir görüştüm. Kendileriyle çalışma teklifinde bulundu. Ben de 3 hafta kadar araştırdım, şirketle ilgili hiçbir olumsuzluk görünmüyordu. Şuan müşteki olarak yer alan kişiler ise o tarih itibariyle sisteme yatırdıkları para nedeniyle gelir sağladıkları için oldukça mutluydular" diye konuştu.



"Genel Müdür olarak görev yaptım"



Şirketle ilgili olumsuz haber olmaması ve ücretin de cazip olması nedeniyle çalışmayı kabul ettiğini söyleyen sanık, "Belediyedeki görevimden istifa ederek Çiftlik Bank olarak bilinen şirketin genel müdürü olarak göreve başladım. Benim görevim, Çiftlik Bank'ın kurumsallaşmasına katkı sunmaktı. Başladıktan 15-20 gün sonra işlerin iyi gitmediğini fark ettim. Bunu Mehmet Aydın'a ifade ettim. Kendisi o tarihte yurt dışındaydı. Döndüğünde konuştuk, beni çalışanlarla tanıştırdı. Görevimi anlattı. Fakat verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi nedeniyle 13 Mart 2018 tarihinde görevimden istifa ettim ve savcılığa giderek şikayetçi oldum. Benim çalıştığım dönemde müşteki olarak gösterilen kişiler benden önce sisteme para yatıran kişilerdi. Bu nedenle suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.



Müştekiler de şikayetçi olduklarını söyledi



Bunun üzerine söz alan müşteki Fatih K., polis memuru olarak görev yaptığını söyleyerek, "Sanıklardan hiçbirini tanımam. Arkadaşlar arasında sohbetlerden sonrasında sosyal medya ve televizyonda gördüğüm ilanlar üzerine sisteme katıldım. 2017 yılında 33 bin 500 lira para yatırdım. 10 bin lirasını geri alabildim" diyerek sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.



Müştekilerden Hamza Y., sisteme 100 bin lira yatırdığını ve 50 bin lirasını geri aldığını söyleyerek, "Sanıklardan şikayetçiyim" dedi.



Müşteki Melike O., "Ev hanımıyım. Sanıkları tanımam. Arkadaşlar arasındaki sohbetler ve internette gördüğüm ilanlar üzerine Çiftlik Bank olarak bilinen oluşuma katıldım. Sisteme 74 bin lira para yatırdım. 55 bin lirasını geri alabildim. Şikayetçiyim" diye konuştu. Diğer müştekiler de söz alarak sisteme belli miktarlarda para yatırdıklarını söyleyerek sanıklardan şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmasını istediklerini belirtti.



4 firari sanığın yakalama kararı devam ediyor



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, firari sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Cengiz Samur ve Osman Naim Kaya hakkında çıkarılan yakalama kararının devamına hükmetti.



Savunması alınan sanık Niyazi Karakoç hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına hükmeden mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.



İddianameden



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 26 Mart 2018 tarihinde hazırlanan iddianamede, 3762 kişi müşteki, 48 kişi ise şüpheli yer aldı. Şüphelilerin bu sistem aracılığıyla 132 bin 222 katılımcıdan, 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığı, katılımcılara bu dönemde 687 milyon 838 bin 995 lira geri ödeme yapıldığı anlatıldı.



Sistem bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketlere kayyım atandığı, örgütün para alışverişini sağlamak üzere kullandığı tüm banka hesaplarında yer alan paralara el konulduğu ve örgüte ait olup ele geçirilen tüm dijital materyallerin bilirkişi eşliğinde incelendiği, gerekli kurumlardan raporların temin edildiği belirtildi. Firari sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur'un Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD adli makamlarından iadesinin istendiğinin belirtildi.



İddianamede, firari sanık Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisinin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'şar yıla kadar hapsi istendi.



Örgüt üyeleri ve yardım edenlerin aralarında bulunduğu 30 sanık hakkında ise, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından toplamda 5'er 13'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA