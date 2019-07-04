'Çiftlik Bank' davasında tutuklu sanık kalmadı

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucu ve yöneticilerine yönelik, 2'si tutuklu 5'i firari 48 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar verildi. Böylece davada tutuklu sanık kalmadı.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar sistemin yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul ve Savaş Yıkılmaz ile 5 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Duruşmada, 46 mağdur da hazır bulundu. Euronews.com'da Görüntüle