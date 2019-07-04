'Çiftlik Bank' davasında tutuklu sanık kalmadı

'Çiftlik Bank' davasında tutuklu sanık kalmadı

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucu ve yöneticilerine yönelik, 2'si tutuklu 5'i firari 48 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar verildi. Böylece davada tutuklu sanık kalmadı.

'Çiftlik Bank' davasında tutuklu sanık kalmadı

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucu ve yöneticilerine yönelik, 2'si tutuklu 5'i firari 48 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar verildi. Böylece davada tutuklu sanık kalmadı.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar sistemin yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul ve Savaş Yıkılmaz ile 5 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Duruşmada, 46 mağdur da hazır bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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