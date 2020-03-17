"Çiftlik Bank" davasında 28 sanığın dosyası ayrıldı
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Çiftlik Bank, Aydın, Güncel

"Çiftlik Bank" davasında 28 sanığın dosyası ayrıldı

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu Mehmet Aydın ile yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 4'ü firari 48 sanıklı davada, 28 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verildi.

17.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:38

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu Mehmet Aydın ile yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 4'ü firari 48 sanıklı davada, 28 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verildi.

Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Cafer Çolak katıldı. Duruşmada, bir müşteki ile taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşmaya, bir müşteki avukatı ile 17 sanık avukatının mazeret sunarak katılmadığı belirtildi.

Mahkeme Başkanı, heyet değişikliği nedeli ile eski tutanakları tekrar okudu.

Duruşmada, söz alan sanık Cafer Çolak, eski beyanlarını tekrarladığını dile getirdi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 28 sanığın dosyasının davanın niteliği dikkate alınarak bu dosyadan ayrılmasına ve ayrı bir esasa kayıt edilmesine karar verdi.

Heyet, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4'ü firari 48 sanıktan 18'inin örgüt yöneticisi, 23'ünün örgüt üyesi ve 7'sinin de örgüte yardım eden konumunda olduğu belirtiliyor.

İddianamede, 3 bin 762 kişi de "müşteki" olarak yer alıyor.

Aralarında firari Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçundan ikişer yıldan altışar yıla, "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçundan yine 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan da altışar yıldan on dörder yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, bu kapsamda 18 örgüt yöneticisinin 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, 23 sanığın "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dörder yıldan onar yıla kadar, 7 sanığın "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dörder yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA

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Manşet

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