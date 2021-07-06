Çiftlik Bank davası sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorgu işlemleri sürerken, yürütülen soruşturma...
Çiftlik Bank davası sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorgu işlemleri sürerken, yürütülen soruşturma kapsamında gizlilik kararı alındığı kaydedildi.
Çiftlik Bank davası sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorgu işlemleri sürerken, yürütülen soruşturma kapsamında gizlilik kararı alındığı kaydedildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı