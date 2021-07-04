"Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın, Türkiye'ye getirildi
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"Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın, Türkiye'ye getirildi

'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın, Türkiye'ye getirildi
Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | Güncel

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "dolandırıcılık" gibi çeşitli suçlardan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan ve kırmızı bültenle aranan Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın, Türkiye'ye getirildi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "dolandırıcılık" gibi çeşitli suçlardan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan ve kırmızı bültenle aranan Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın, Türkiye'ye getirildi.

Kamuoyunda "Tosuncuk" lakabıyla tanınan ve Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilen Aydın'ı taşıyan THY'nin TK16 sefer sayılı uçağı, Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Guarulhos Uluslararası Havalimanı'ndan Türkiye saati ile 09.40'ta havalandı.

İstanbul Havalimanına saat 22.10'da getirilen Aydın, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Aydın, Gaziosmanpaşa Adliyesi'nin havalimanındaki ek binasına götürüldü.

Aydın daha sonra, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğüne getirildi.

Geniş güvenlik önlemleri altında buraya getirilen ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 gün gözaltı süresi verildiği öğrenilen Aydın, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Başsavcılıktan açıklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından, konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamuoyunda 'Çiftlik Bank' adıyla bilinen ve gelir getirme vaadiyle binlerce vatandaşın maddi zarara uğramasına neden olan oluşuma ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suç örgütüne üye olmak, bilişim sistemlerini araç olarak kullanarak ve ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık yapmak ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak' suçlarından başlatılan soruşturmalar kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında bu tarihe dek iki ayrı kamu davası açılmış olup, ayrıca henüz yakalanmayan veya haklarındaki deliller toplanmamış olan şüphelilere ilişkin bir soruşturmamız da devam etmektedir."

Soruşturmaya konu örgütün elebaşı olan ve hakkında 31 Mayıs 2018 tarihli iade talepnamesi düzenlenerek Brezilya adli makamlarından iadesi talep edilen şüpheli Mehmet Aydın'ın, adı geçen ülkede yakalanarak bugün itibarıyla iade edildiği aktarılan açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda teslim alınan şüpheli, hem hakkında devam eden soruşturma hem de daha önce açılan kamu davaları kapsamında yapılması gereken ifade alma, sorgu vs. adli işlemlerin tamamlanması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

20 sanığın yargılaması sürüyor

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiftlik Bank sisteminin kurucu ve yöneticilerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında 7'si firari, 11'i tutuklu 48 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.

İddianamede, 3 bin 762 kişi "müşteki" olarak yer alırken, aralarında Mehmet Aydın'ın da bulunduğu ve suç örgütü ele başı olduğu iddia edilen 18 sanık hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren dava sürecinde, 48 sanıktan dosyası ayrılan 18'inin beraatine karar verildi.

Yargılama, sanıklar Mehmet Aydın, ağabeyi Fatih Aydın, Cengiz Samur ve Osman Naim Kaya'nın da aralarında bulunduğu 4'ü firari 20 sanık yönünden dava ediyor.

Sanıkların yargılandığı dava, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesince 14 Eylül'de görülecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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