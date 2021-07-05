Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'ın polisteki sorgusu bu gece başlıyor
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Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'ın polisteki sorgusu bu gece başlıyor

Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'ın polisteki sorgusu bu gece başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Brezilya'dan Türkiye'ye getirilen 'Çiftlik Bank' davası sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın polisteki ifade işlemlerine bu gece başlanacak.

Brezilya'dan Türkiye'ye getirilen 'Çiftlik Bank' davası sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın polisteki ifade işlemlerine bu gece başlanacak. Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aydın'ın getirdiği 300 sayfalık evrakı inceledi ve müfettiş raporları ile karşılaştırdı. Sanığa yaklaşık 60 sayfadan oluşan soru hazırlandı.

Edinilen bilgilere göre, uzun süredir Interpol tarafından 'kırmızı bülten' ile aranan ve 1 Temmuz'da Brezilya'da Türk makamlarına teslim olduktan sonra cumartesi günü sınır dışı edilerek yurda getirilen "Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın'ın gözaltında tutulduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor. Mali Suçlarla Mücadele Şubesinde ilk ifadesi gece saatlerinde alınmaya başlanacak olan sanığın getirdiği evraklar incelenerek müfettiş raporları ile karşılaştırıldı. Beraberinde klasörler halinde getirdiği 300 sayfalık evrakların karşılaştırılması yapılırken, sanığa yaklaşık 60 sayfadan oluşan soru hazırlandı. Yöneltilecek sorular arasında firari olarak arandığı sırada yurt dışında kimlerle temas kurduğu ve beraberinde getirdiği belgeler de yer alıyor. Mehmet Aydın'a soruşturmanın kilit isimlerinden kırmızı bültenle aranan ağabeyi Fatih Aydın'la ilgili de sorular yöneltilecek.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "dolandırıcılık" gibi çeşitli suçlardan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Aydın'a Türkiye'de mağdur ettiği kişilerin mali boyutu da soruldu.

Kamuoyunda "Tosuncuk" lakabıyla tanınan Aydın, Türkiye'nin talebi üzerine cumartesi günü Brezilya tarafından sınır dışı edildikten sonra THY'ye ait TK16sefer sayılı tarifeli uçakla Sao Paulo'dan İstanbul'a getirilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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