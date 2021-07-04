Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın bazı belgeleri polise teslim etti
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Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın bazı belgeleri polise teslim etti

Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın bazı belgeleri polise teslim etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Brezilya'dan Türkiye'ye getirilen 'Çiftlik Bank' davası sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın, yurt dışına kaçarken yanında götürdüğü bazı belgeleri polise teslim ettiği öğrenildi.

Brezilya'dan Türkiye'ye getirilen 'Çiftlik Bank' davası sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın, yurt dışına kaçarken yanında götürdüğü bazı belgeleri polise teslim ettiği öğrenildi. Sanık Aydın'ın emniyetteki ön görüşmesinde ise ailesiyle sorun yaşadığı için teslim olduğunu söylediği iddia edildi.

Brezilya'da Türk makamlarına teslim olduktan sonra Türkiye'ye getirilen "Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemelerine devam ediliyor. Henüz ifade işlemleri başlamayan Mehmet Aydın'a uçaktan indirilmeden önce güvenlik gerekçesiyle çelik yelek giydirildiği öğrenildi. Mehmet Aydın'ın yanında götürdüğü birçok belgeyi emniyete teslim ettiği öğrenilirken, teslim ettiği belgelerle soruşturma dosyasındaki belgelerin karşılaştırılacağı belirtildi. Resmi sorgusuna henüz başlanmadığı öğrenilen Mehmet Aydın'ın ön görüşmesinde borçlarını ödeyeceğini söylediği iddia edildi. Mehmet Aydın'ın ayrıca, borcu kadar alacakları olduğunu, borcunun büyük bir bölümünü ödediğini söylediği iddia edildi. Ailesiyle sorun yaşadığı için teslim olduğunu öne süren Mehmet Aydın, yurt dışında çevresinde de zorluklar çıkarıldığını iddia etti. Öte yandan, teslim edilen belgelerin incelenmesinin tamamlanmasının ardından Mehmet Aydın'ın resmi sorgusunun alınmasına başlanacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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