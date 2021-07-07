"Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın adliyeye sevk edildi
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"Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın adliyeye sevk edildi

Anadolu Ajansı / Lokman Akkaya - Haberler | Güncel

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 3 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan "Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 3 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan "Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın, adliyeye sevk edildi.

Aydın'ın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde 4 gün süren işlemleri tamamlandı.

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Hakkındaki yakalama kararları

Mehmet Aydın hakkında İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Aydın, "Bilişim Sistemleri ve Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması" suçundan İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 7 Nisan 2021, "Tehdit" suçundan Bursa 19. Asliye Ceza Mahkemesinin 8 Şubat 2021, "Bankacılık Kanunu'na Muhalefet" suçundan İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesinin 6 Haziran 2018, "Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı", "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama", "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçları kapsamında Geyve Sulh Ceza Hakimliğinin 19 Mart 2018 tarihli yakalama kararlarına istinaden kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu.

Brezilya'da 2 Temmuz'da teslim olan ve Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilerek 3 Temmuz gecesi hava yolu ile İstanbul'a getirilen Aydın, polis ekiplerince uçakta gözaltına alınmıştı.

Savcılığın hakkında 4 gün gözaltı süresi verdiği "Tosuncuk" lakaplı Aydın, havalimanındaki işlemlerinin ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine getirilmişti.

'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın adliyeye sevk edildi
'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın adliyeye sevk edildi
'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın adliyeye sevk edildi
'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın adliyeye sevk edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Akkaya

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