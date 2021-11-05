"Çiftlik Bank" davası sanığı Fatih Aydın adliyeye sevk edildi

AYDIN (AA) - "Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan Türkiye'ye iade edilen ağabeyi Fatih Aydın, adliyeye sevk edildi.

Emniyette susma hakkını kullanarak ifade vermediği öğrenilen Aydın'ın, işlemleri tamamlandı.

Polis minibüsüne bindirilerek Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne götürülen Fatih Aydın, sağlık kontrolünden geçirildi.

Aydın, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Burada, polis eşliğinde Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na çıkarılan Fatih Aydın'ın, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Yücel Ertaş tarafından ifadesi alınmaya başlandı.

Süreç

"Çiftlik Bank" sistemine ilişkin soruşturma kapsamında "Bankacılık Kanunu'na aykırılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından firari olarak aranan Fatih Aydın, temmuz ayında Uruguay'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Aydın için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iade talebinde bulunulmuş, ardından 2 Kasım'da Türkiye'ye getirilmişti.

Fatih Aydın, "Çiftlik Bank" sistemine ilişkin açılan davada da sanık olarak bulunuyor.