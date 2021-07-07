Çiftlik Bank Ceo'su Anadolu Adliyesine sevk edildi

Çiftlik Bank Ceo'su Anadolu Adliyesine sevk edildi Davanın bir numaralı sanığı Mehmet Aydın, sabah erken saatlerde 4 gün boyunca gözaltında tutulduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğünden çıkarıldı Cumartesi akşamı Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank Ceo'su sanık Mehmet Aydın, dört gün boyunca...

Çiftlik Bank Ceo'su Anadolu Adliyesine sevk edildi

Davanın bir numaralı sanığı Mehmet Aydın, sabah erken saatlerde 4 gün boyunca gözaltında tutulduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğünden çıkarıldı

İSTANBUL - Cumartesi akşamı Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank Ceo'su sanık Mehmet Aydın, dört gün boyunca gözaltında tutulduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden sabah erken saatlerde çıkarılarak Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

2018 yılında sosyal medya sitesi "Çiftlik Bank"ı kurup 132 bin 222 kişinin 1 milyar 139 milyon lira parasını alarak yurt dışına kaçan Mehmet Aydın, geçtiğimiz hafta Türk Adaletine teslim olacağını ifade etmişti. Hakkında "Kırmızı Bülten" ile arama kararı çıkarılan ve kaldığı Brezilya'da 1 Temmuz günü Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosluğuna teslim olan Aydın, Cumartesi günü İnterpol polisi tarafından yurda getirilmişti.

Dört gün boyunca emniyette gözaltında tutuldu

Cumartesi gecesi İstanbul Havalimanında yapılan işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesine sevk edilen Mehmet Aydın'ın ifadesi Pazartesi günü alınmaya başlanmıştı. Mehmet Aydın'ın sorgusu Pazartesi akşamı saat 21: 45'de başlamış, ifade işlemine dün sabah 05.00'te ara verilmişti.

Savcılık dosyaya gizlilik kararı getirdi

Dün savcılığın verdiği karara göre Mehmet Aydın dosyasına gizlilik kararı konmuştu. Sanık Mehmet Aydın'ın sorgusuna ise dün sabah verilen aranın ardından saat 12.00'den itibaren tekrar başlanmıştı. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre dün akşam saatlerinde ifade işlemleri sona eren sanık Mehmet Aydın'ın bu sabah Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesine sevk edileceği duyurulmuştu.

- Mehmet Aydın adliyeye sevk edildi

Dün gece saatlerinde sorgusu sona eren Mehmet Aydın, yapılan sağlık kontrolünün ardından sabah saat 06.30'da Kartal'daki Anadolu Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edildi. Firari Sanık Mehmet Aydın'ın ifade işleminin, verilen aralarla birlikte 25 saati geçtiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Davut Has