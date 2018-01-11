Çiftlik bahçesinde yakalanan yavru vaşak doğaya bırakıldı

Sivas'ın Yeşilyurt mahallesinde bir çiftlik bahçesinde yakalanan ve "Uysal" adı verilen yavru vaşak, doğaya bırakıldı.

SİVAS - Sivas'ın Yeşilyurt mahallesinde bir çiftlik bahçesinde yakalanan ve "Uysal" adı verilen yavru vaşak, doğaya bırakıldı.

Kış şartlarında doğada yemek bulamayıp aç kalan yavru vaşak, beslenmek için Süleyman Çabuk'a ait çiftliğe girdi. Yavru vaşağa sahip çıkan Çabuk yavru vaşağa "Uysal" ismini verdi. Çabuk ve ailesi yavru vaşakla adeta evcil bir kedi gibi oynayıp onu sevdi. Çabuk yavru vaşağın karnını doyurduktan sonra onu Sivas Belediyesi Hayvan Barınağı ekiplerine teslim etti.

Bir süre kafeste beslenen yavru vaşak, veteriner tarafından yapılan sağlık kontrolü sonrası Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince ormanlık alana götürülerek doğaya bırakıldı.