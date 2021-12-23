ÇİFTLİK, NİĞDE (İHA) - Çiftlik alev alev yandı; 160 küçükbaş hayvan son anda kurtarıldı

BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesi kırsal Kurşunlu mahallesinde 160 küçükbaş hayvanın yetiştirildiği Çiftlik cayır cayır yandı.

Yangın saat 19.00 sıralarında İnegöl'ün Kurşunlu mahallesinde Osman Demirörs'e ait 160 küçükbaş hayvanın bulunduğu çiftlikte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Çiftlik sahibi durumu İnegöl İtfaiyesi ve Jandarma komutanlığı ekiplerine bildirdi. Yangın yerine ulaşan ekipler, alevler arasından tüm küçükbaş hayvanları kurtardılar.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucu Çiftlik kullanılamaz hale geldi. Kurtarılan hayvanlar, yakındaki çiftliğe sevk edildiler.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.