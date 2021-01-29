Çiftliğinden kazandığı parayı orkestrasıyla paylaştı

Covid-19 salgını nedeniyle sahne çalışmaları olmadığı için Balıkesir'de ailesiyle çiftlikte yaşayan Murat Kurşun, burada organik tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladıklarını söyledi.

CANLI KONSER SÜRPRİZİ

Kendisi gibi sahne programı olmayan ve çalışamayan orkestra arkadaşlarıyla önceki gün bir araya getiren Murat Kurşun, yaklaşık iki saat boyunca tüm sosyal medya hesaplarından aynı anda canlı konser verdi.

'AYLARDIR İŞSİZİZ, MORAL VERMEK İSTEDİM'

Konserin maliyetini de kendisi karşılayan şarkıcı, takipçilerinden gelen yoğun istek üzerine böyle bir proje geliştirdiğini belirterek, "Hepimiz aylardır işsiziz. Ben ve saz arkadaşlarım daha sağlıklı günlerde bir arada olmayı hasretle bekliyoruz. Ancak bu günlerde de hem kendimizi hem de sevenlerimizi az da olsa eğlendirmek, moral vermek istedim" dedi.

Kaynak: Snob Magazin