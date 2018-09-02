Çiftliğinde Ölü Bulundu
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişi kendisine ait çiftlikte ölü bulundu.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişi kendisine ait çiftlikte ölü bulundu.
Musacalı Mahallesi'nde bulunan çiftliğine sabah saatlerinde giden Eyüp Beler'den (55) haber alamayan yakınları çiftliğe gitti. Yerde hareketsiz yatan Beler'i gören yakınları, durumu jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Beler'in öldüğünü belirledi.
Beler'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.