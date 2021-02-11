Çiftliğinde, Avrupa standartlarında büyükbaş yetiştiriyor
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Çiftliğinde, Avrupa standartlarında büyükbaş yetiştiriyor

11.02.2021 09:03 | Son Güncelleme: 11.02.2021 09:03
Çiftliğinde, Avrupa standartlarında büyükbaş yetiştiriyor

TOKAT'ın Turhal ilçesinde yaşayan iş insanı Mahmut Yedirir (38) Avrupa standartlarında kurduğu 90 bin metrekare açık, 15 bin metre kapalı alanı bulunan çiftlikte büyükbaş hayvan yetiştiriyor.

TOKAT'ın Turhal ilçesinde yaşayan iş insanı Mahmut Yedirir (38) Avrupa standartlarında kurduğu 90 bin metrekare açık, 15 bin metre kapalı alanı bulunan çiftlikte büyükbaş hayvan yetiştiriyor. 2016 yılında 550 büyükbaş ile bu işe başlayan Yedirir, 5 yılda hayvan sayısını 2 bine çıkarttı.

Turhal ilçesinde yaşayan evli ve 4 çocuk babası iş insanı Mahmut Yedirir dedesi ve babasının amatör olarak köylerinde yaptığı büyükbaş hayvan yetiştiriciliğini profesyonel anlamda sürdürmek için çalışma yaptı. Yedirir, 2016 yılında 15 bin metrekare kapalı alanı bulunan 90 bin metrekarelik bir çiftlik kurdu. Kendi sermayesiyle 550 büyükbaş alıp işe başlayan Yedirir, 5 yılda hayvan sayısını 2 bine çıkarttı. 50 kişinin çalıştığı çiftlikte, mezbahada kesilen hayvanların etleri Türkiye'nin bir çok iline gönderiliyor.

'BU MESLEK DEDE MESLEĞİ'

Hayvan yetiştiriciliğinin dede mesleği olduğunu söyleyen Yedirir, "Bu meslek dedemden, babama, babamdan ise bize geçti. Ancak dedem ve babam köyde yapıyordu. Amatörce yapıyorlardı, biz ise profesyonel bir tesis yapalım dedik ve başladık. İlk başladığımızda 550 hayvan ile başlamıştık. Sonra bin hayvan yaptık, 2020 yılında bin hayvanlık daha ekleyerek 2 bin rakamına ulaştık" dedi.

'KENDİ YEMİMİZİ KENDİMİZ ÜRETİYORUZ'

Çiftlikte yetiştirdikleri hayvanların yemlerini kendilerinin ürettiğini söyleyen Yedirir, "Bizim kendi arazilerimiz var. Köyümüzde ham maddeyi ekiyoruz, daha sonra biçiyoruz. Onları buraya işletmemize getiriyoruz. Burada onlar yem haline dönüşüyor. Onları hayvanlarımıza yediriyoruz. Yani yemimizi kendimiz üreterek, kendimiz besliyoruz. Et maliyetlerini düşürmek için bu şekilde bir planlama yaptık. Avrupa standartlarına göre bölgede başka bir  tesis olup olmadığını araştırmadım ancak bu tesisimizi öz sermayemiz ile kurduk. Tesisimizi gezmeye gelenler bu bölgede böyle bir tesis olmadığını söylüyorlar. Hayvanlarımız mezbahalarda kesiliyor. Türkiye'nin bir çok noktasında gönderiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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