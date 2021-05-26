Çiftliğin saman deposunda korkutan yangın
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Çiftliğin saman deposunda korkutan yangın

Çiftliğin saman deposunda korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde bulunan bir çiftliğin saman deposunda çıkan yangın, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından söndürüldü.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde bulunan bir çiftliğin saman deposunda çıkan yangın, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Kargın Mahallesi'nde F.A.'ya ait büyükbaş hayvan çiftliğinin saman deposunda çıktı. Edinilen bilgiye göre sabahın erken saatlerinde saman deposundan dumanların yükseldiğini gören çiftlik çalışanları önce Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerine haber verdi, ardından ilk müdahale yapmak için girişimde bulundu. İhbarın ardından olay yerine 6'sı su tankeri olmak üzere 11 araç 2 kepçe ve 23 personel sevk edildi. Ekipler yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangını kontrol altına almayı başardı. Soğutma işlemlerinin devam ettiği yangında 220 ton saman yanarken, çiftlikteki traktör ile kepçe de zarar gördü.

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - MANİSA

Çiftliğin saman deposunda korkutan yangın
Çiftliğin saman deposunda korkutan yangın
Çiftliğin saman deposunda korkutan yangın
Çiftliğin saman deposunda korkutan yangın
Çiftliğin saman deposunda korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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