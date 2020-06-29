Çiftliğin kümesinde yılan yakalandı
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Çiftliğin kümesinde yılan yakalandı

Adıyaman'da çiftliğin kümesinde görülen zehirli engerek yılanı itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Çiftliğin kümesinde yılan yakalandı
29.06.2020 15:41 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:31

Adıyaman'da çiftliğin kümesinde görülen zehirli engerek yılanı itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Biriketciler Sitesi üzerinde bulunan çiftlikte yılanı fark eden işletme çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çiftliğin kümesine giren yılanı yakaladı.

Yılanın zehirli engerek yılanı olduğu ve daha sonra doğaya salındığı öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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