Çiftliğe köpek baskını; 'Maltese Terrier' cinsi 23 köpek ele geçirildi
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Çiftliğe köpek baskını; 'Maltese Terrier' cinsi 23 köpek ele geçirildi

09.03.2021 13:14 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:18
Çiftliğe köpek baskını; 'Maltese Terrier' cinsi 23 köpek ele geçirildi

BURSA'da, yurt dışından getirdiği köpekleri kaçak olarak üretip, sosyal medya üzerinden sattığı tespit edilen A.A. gözaltına alındı.

BURSA'da, yurt dışından getirdiği köpekleri kaçak olarak üretip, sosyal medya üzerinden sattığı tespit edilen A.A. gözaltına alındı. A.A.'nın evi ile çiftliğinde piyasa değeri yaklaşık 150 bin lira olan 'Maltese Terrier' cinsi 23 köpek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mudanya ilçesi Çepni Mahallesi'nde yaşayan A.A.'nın, yurt dışından getirdiği köpekleri kaçak şekilde üreterek, sosyal medya üzerinden sattığı yönünde

ihbar aldı.  A.A.'nın evi ile çiftliğine Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi operasyon düzenlendi.

Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 150 bin lira olan 11 yetişkin, 12 yavru 'Maltese Terrier' cinsi 23 köpek ele geçirildi. Köpekler, Mudanya İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim edilirken, A.A. gözaltına alındı.


Çiftliğe köpek baskını; 'Maltese Terrier' cinsi 23 köpek ele geçirildi
Çiftliğe köpek baskını; 'Maltese Terrier' cinsi 23 köpek ele geçirildi
Çiftliğe köpek baskını; 'Maltese Terrier' cinsi 23 köpek ele geçirildi
Çiftliğe köpek baskını; 'Maltese Terrier' cinsi 23 köpek ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN

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